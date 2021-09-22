شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الاحصائيات.. كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 230 مليوناً و318 ألفا و726 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و722 ألفا و782 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 207 ملايين و30 ألفا و233 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 26964 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 33.53 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن 383 مريضا توفوا بكوفيد-19، ما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 445768.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الثلاثاء، نزولا من 72 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 16 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 42 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 9 حالات مقابل حالتين قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95851 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أفاد مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركتي فايزر وبيونتيك لدول في أنحاء العالم، لترفع العدد الإجمالي للقاحات التي ستقدمها إلى أكثر من مليار جرعة.

ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية بشأن كوفيد-19، الأربعاء، ومن المرجح أن يعلن خلالها عن التعهد الجديد.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ بايدن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة ضخت أكثر من 15 مليار دولار في جهود الاستجابة العالمية لكوفيد-19 بهدف تمويل أكثر من 160 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في دول أخرى.

واشترت الولايات المتحدة بالفعل 500 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتيك وتبرعت بها عبر برنامج توزيع اللقاحات العالمي كوفاكس.

سجلت تركيا 29338 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل/ نيسان الماضي، حسب بيانات وزارة الصحة التركية.

كما سجلت الوزارة 260 وفاة إضافية بفيروس كورونا.

كانت بيانات عالمية أظهرت أن الزيادة في الوفيات اليومية بتركيا منذ منتصف يوليو/ تموز بين الأعلى في أوروبا والشرق الأوسط.

وأعادت تركيا فتح المدارس الأسبوع الماضي وألغت معظم قيود كورونا خلال الصيف.

وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، شرعت أنقرة في طلب نتيجة اختبار سلبية أو دليل يثبت الحصول على التطعيم من المعلمين وأيضا كشرط لحضور بعض المناسبات العامة.

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 31564 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 36100 حالة، الثلاثاء.

كما سجلت السلطات 203 وفيات جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض، ارتفاعا من 49 في اليوم السابق.