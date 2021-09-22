علماء يكتشفون مركب نباتي لعلاج سرطان البروستات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أثبت علماء من أستراليا والصين أن زهور الأوركيد تحتوي على مركب له تأثير فعال في علاج سرطان البروستات.



وتشير مجلة Frontiers in Oncology، إلى أن الدراسة التي أجراها علماء جامعة سيدني الأسترالية بالتعاون مع زملائهم الصينيين، أظهرت أن مركب ايريانين الطبيعي من مجموعة البيبينزيل الموجودة في نبات Dendrobium chrysotoxum، وهو نوع من الأوركيد موطنه جنوب شرق آسيا ، يمكن أن يكون علاجًا جديدًا فعالًا لسرطان البروستات، السرطان الأكثر انتشارا في العالم.

وقد اكتشف الباحثون، أن للايريانين تأثيرات مضادة للأورام في المراحل المبكرة والمتأخرة من سرطان البروستات المعتمدة على الأندروجين.

ويقول الدكتور يانفي تسي من جامعة سيدني، "تحتاج خلايا سرطان البروستات في جميع مراحل تطوره إلى الأندروجينات- هرمونات الذكورة الجنسية مثل التستوستيرون - لتنمو. ويهدف العلاج بالهرمونات، إلى خفض مستويات الأندروجين، ويمكن أن يساعد في إبطاء أو الحد من نمو السرطان. وعندما يتوقف سرطان البروستات عن الاستجابة لهذا العلاج ويستمر في النمو ، يدخل المرض المرحلة التالية المعروفة باسم مقاومة الإخصاء ".

واتضح للباحثين أن الايرانين يرفع مستوى الحمض الدهني C16 في الخلايا السرطانية، ما يؤدي إلى تدمير شبكة الإندوبلازما للخلايا وموتها. وتبين أن الايرانين في مرحلة متأخرة من تطور الورم السرطاني ليس كافيا، ولكن مع زيادة اصطناعية في سيراميد C16 في الخلايا ، ازدادت فعاليته كثيرا، ما أدى إلى موت جماعي للخلايا السرطانية.

ويعتقد الباحثون، أن مركب الايرانين يمكن أن يلعب دورا مهما في ابتكار أدوية جديدة قادرة على علاج المراحل المبكرة والمتأخرة من سرطان البروستات، وإنقاذ حياة العديد من المرضى.