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91% من القراء يستبعدون نجاح التعليم في مواجهة الدروس الخصوصية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد، استبعد غالبية القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد.

واستبعد 91% من القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد، بينما توقع 9% من القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد.


 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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