شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يستبعدون نجاح التعليم في مواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد، استبعد غالبية القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد.

واستبعد 91% من القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد، بينما توقع 9% من القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد.



