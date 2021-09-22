شكرا لقرائتكم خبر عن عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع يحرمك من الساعات الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب عدم الاهتمام بضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع بحرمان المشترك من الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاد الرصيد، علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد.

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساء و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفد رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار على سبيل المثال "إذا نفد الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.