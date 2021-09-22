شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأول عالميا فى تصدير البرتقال.. اعرف حجم الصادرات الزراعية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ظروف كورونا إلا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تمكنت خلال عام 2020 من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020، حيث بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار، بما يعادل 33 مليار جنيه، هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

1- احتلت المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى إسبانيا، والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال .

2- بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن .

3- أخذت البند الأول فى الفراولة المجمدة، فيما بلغ إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن 3.7 مليون طن.

4- بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن 11 سوقا ‏تصديريا لـ6 محاصيل تصديرية .

5- هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، نظراً لقوة إجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري.

6- جار حاليا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وإندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان.

7- نجحت مصر في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة .