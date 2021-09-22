شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 نصائح للمسافرين بالتزامن مع الموجة الرابعة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح التى يجب اتباعها قبل السفر للخارج بالتزامن مع الموجة الرابعة لكورونا، والتي جاء في مقدمتها:

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر لضمان تحقيق التباعد البينى بين الأشخاص.

- مراعاة أداب العطس والسعال.

- التدقيق في غسيل اليدين.

- الحرص على النظافة الشخصية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.