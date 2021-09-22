شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مفاوضات سد النهضة خلال عقد من الزمن شهدت تعنتا غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الإفريقى الذى تعتز به كثيرا. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر لجأت لمجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته فى ملف سد النهضة.

وتابع الرئيس السيسى: المفاوضات حول سد النهضة خلال عقد من الزمن شهدت تعنتا معلوما ورفضا غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية بمراحلها المتعاقبة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن نهر النيل يشكل شريان وجود مصر الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم للمواطن المصرى من سد النهضة الإثيوبى.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر التى تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافًا ويظل شعبها تحت خط حد الفقر المائى.