شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تدرك تمامًا أن الإنسان المصرى يأتى فى القلب من منظومة التنمية الشاملة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الـ 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يجسد ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية.

وتابع الرئيس السيسى: لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع.