خطة حكومية لزيادة المحاصيل الجارى إنتاجها بنظام الزراعة التعاقدية بنسبة 15%

القاهرة - سامية سيد - تعد الزراعة التعاقدية منظومة تسويقية تسمح بالتعاقد مع المزارعين على المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، مما يضمن انتظام عمليات التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين، فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن أهم المحاصيل التي يجري إنتاجها بنظام الزراعة التعاقدية تتمثل في القصب (11 مليون طن)، والقمح (95 مليون طن)، وبنجر السكر (9 ملايين طن)، والطماطم (7.3 مليون طن)، والبطاطس (4.1 مليون طن)، والموالح (3 ملايين طن).

وتؤكد الحكومة أنه من المستهدف زيادة هذه الكميات بنحو (10٪ - 15%) العام الجاري 21/22، مع التنويه باتساع مجال التطبيق ليشمل محاصيل أساسية أخرى، كالقطن والذرة الصفراء والحاصلات الزيتية، مثل دوار الشمس.

ويشترط لتعظيم العائد من الزراعة التعاقدية الإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التي يتم التوريد على أساسها، مع ضمان مناسبة هذه الأسعار لتشجيع الإقبال على زراعته، وكذا تيسير حصول المزارعين على مستحقاتهم كاملة حالة التوريد دون تأخير، هذا بالإضافة إلى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية، ووضع نماذج إرشادية للعقود، والتوعية والإرشاد والترويج لهذه الزراعات.