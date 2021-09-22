شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: من رسب بنتيجة الثانوية العامة 2021 يعيد السنة فى مواد الرسوب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن من رسب فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام سوف يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل بنفس مواد الرسوب، أى أن الطالب لن يؤدى الامتحان العام المقبل فى جميع مواد الثانوية العامة بل فى المواد التى لم يحقق فيها نسبة النجاح هذا العام.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن من رسب هذا العام سوف يؤدى الامتحان العام المقبل فى نفس المواد ولكن بالدرجة الكاملة للمادة وليست 50%، أى يدخل الطالب الامتحان والدرجات التى يحصل عليها تضاف إلى مجموعة الكلى، كما أن الطالب الذى قرر تأجيل العام الدراسى الحالى للعام المقبل يستفيد من الدرجات الكاملة فى جميع المواد.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالبا وطالبة، حضر منهم 153794 طالبا وطالبة، موضحة أنه بلغ عدد الطلاب الناجحين 133774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح وصلت إلى 87%.

وتظهر مؤشرات النتيجة وعدد من حضر وأدى الامتحانات فى الدور الثاني ومن نجح أن هناك قرابة 20 ألف طالب وطالبة رسبوا فى امتحانات الدور الثاني ولم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة، ومن ثم تم بقائهم للعام الدراسي المقبل حيث يتاح لهم الطلاب التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021,2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه من حق الطالب أن يقدم تظلمات على النتيجة، لافتة إلى أن هناك طلاب أدوا امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة ومن حقهم التظلم وايضا من أدى الامتحان بنصف الدرجة من حقه التظلم.