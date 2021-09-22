شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا فصل الصيف.. اليوم بداية الخريف وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك أن الاعتدال الخريفى يبدأ اليوم الأربعاء 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، إلى أن يبدأ الشتاء فى 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وبدأ فصل الصيف الإثنين 21 يونيو وطوله 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، وفصل الخريف يبدأ اليوم الأربعاء 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة.

وسبب حدوث الفصول الأربعة يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.