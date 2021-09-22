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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خضروات وفواكه لا ترمى قشورها لفوائدها المذهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تحمل قشور أنواع عديدة من الفواكه والخضروات فوائد صحية مذهلة.
"موقع بولدسكاي" رصد عدداً من الخضروات والفواكه، التي تحمل قشورها عددا هائلا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفلافونويدات، التي تجعل قشورها بنفس أهمية الثمرة نفسها.
وجاء أبرز قائمة تلك الفواكه والخضروات التي لا ينبغي أن ترمي قشورها أبدا على النحو التالي:
التفاح
رصدت دراسات علمية أن قشر التفاح يحتوي على مضادات أكسدة يطلق عليه "الكاتشين"، بالإضافة إلى أحماض الكلوروجينيك والبروسيانيدين والإبيكاتشين والكيرسيتين، والتي تعمل على الحماية من مجموعة هائلة من الأمراض المزمنة والالتهابية.
الموز
يقول الخبراء إن قشر الموز يحتوي على عدد هائل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان مثل البكتين والسليلوز واللجنين ونصف السليلوز والنشا المقاوم، كما يحتوي قشر الموز على مضادات أكسدة عديدة تلعب دورا رئيسيا في تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، ويمكن استخدامه كمرطب لمعالجة العديد من الأمراض الجلدية كالإكزيما والصدفية، كما يمكن استخدام قشر الموز كقناع للشعر اللامع، و تبييض الأسنان، كما يستخدم لإزالة آثار حروق الشمس ولدغات الحشرات.
البرتقال
يؤكد الخبراء أن قشر البرتقال غني بألياف "البكتين" الصحية، وعدد هائل من المركبات الفينولية، علاوة على عدد هائل من مضادات الأكسدة والالتهابات، ما يجعلها مثالية لمرضى السكري ومن يسعون لتقليل نسب الدهون والكوليسترول في الدم وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى تأثيراته الكبيرة على احتواء الأورام السرطانية.
الليمون
يعمل قشل الليمون على وقاية الأطفال من السمنة، ويقلل من إصابتهم بأمراض القلب والسكري عندما يكبروا، بحسب أحدث الدراسات العلمية المتخصصة. كما يحتوي قشر الليمون على نسب أكبر من فيتامين "سي"، من تلك الموجودة في ثمرة الليمون نفسها، ويمكن استخدام قشر الليمون أيضا، لتطهير البشرة وتفتيح المناطق السمراء، أو فركها على فروة الرأس لمعالجة الالتهابات الفطرية والبكتيرية فيها.
الباذنجان
يعد قشر الباذنجان مصدرا رئيسيا لمركب الأنثوسيانين، الذي يقي من أمراض التصلب العصبي المتعدد والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، كما يمكن استخدام قشر الباذنجان لعلاج حروق الشمس، وعلاج أعراض البشرة الدهنية.
البطاطس
تحتوي حبات البطاطس على مركبين حيوين، وهما حمض الغاليك والكلوروجينيك، بالإضافة إلى مواد التربين والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامينات بي والألياف، التي تساعد كلها على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتساهم في التخلص من الالتهابات الجرثومية، وتسريع التئام الجروح وخسارة الوزن.
الرمان
أثبتت دراسات علمية أن قشر الرمان يلعب دورا كبيرا في الوقاية من السرطان، وأمراض التكاثر العصبي ونقص المناعة وهشاشة العظام، ويمكن استخدام قشر الرمان كقناع للشعر لمنع تساقطه وتقصفه.
البصل
أفادت دراسات علمية أن قشر البصل يحتوي على مركب الكيرسيتين، وهو ما يجعله مضاد طبيعي للميكروبات والالتهابات، ويقي من أمراض القلب والأمراض العصبية، ويمكن استخدام قشر البصل المنقوع كمسكن طبيعي للألم، وعلاج الأرق والاكتئاب.
الخيار
يشتهر قشر الخيار كمرطب طبيعي للبشرة، بسبب غناه بالألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والسيليكا، وهو ما يجعله قادرا على القضاء على التجاعيد وعلامات تقدم العمر.
الطماطم
يؤكد خبراء التغذية العلاجية أن قشر الطماطم غني بالكاروتينات والفينولات والأحماض الدهنية، والتي تحمل فوائد عديدة أبرزها إصلاح الأضرار التي تلحق بالجلد وحماية القلب والوقاية من السرطان، ويمكن استخدام قشر الطماطم كمضاد طبيعي للطفيليات، ولتسريع التئام الجروح.