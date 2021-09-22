جرعة جونسون آند جونسون المعززة تمنع العدوى الشديدة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وفرت الجرعة المعززة من لقاح جونسون آند جونسون حماية بنسبة 100% ضد الأمراض الشديدة إذا تم إعطاؤها بعد شهرين من الجرعة الأولى، وفقاً لبيانات مرتقبة بشكل واسع النطاق، أشارت إلى أنها تزيد فعالية الجرعة الأولى.



وكانت الجرعة المعززة فعالة بنسبة 94% في منع أعراض عدوى كوفيد في قسم من المرحلة الثالثة من التجارب في الولايات المتحدة، بينما كانت فعالة بنسبة 75% بشكل عام عندما تم إعطاؤها بعد 56 يوماً من الجرعة الأولى، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها في بيان امس.

وتوصلت دراسة ثانية إلى أن الجرعة الإضافية حققت زيادة 12 ضعفاً في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس عندما تم إعطاؤها بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء،، عن ماثاي مامين، الرئيس العالمي للأبحاث والتطوير في وحدة الأدوية "جانسين" التابعة لجونسون آند جونسون، في البيان، إن "لقاحنا الذي يتكون من جرعة واحدة يحقق استجابات مناعية قوية وذاكرة مناعة تستمر لفترة طويلة.. عندما يتم إعطاء جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون، تتزايد قوة الحماية ضد كورفيد- 19 بدرجة أكبر".