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بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 229.54 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و911657.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  677791                         42395480

 

الهند                                   445385                        33504534

 

البرازيل                              590955                          21247667

 

المملكة المتحدة                   135455                        7496543

 

روسيا                                  408796                        7313851

 

فرنسا                            116050                           6956848

 

تركيا                             62030                              6903036

 

إيران                           117905                           5459796

 

الأرجنتين                   114519                            5241394

 

كولومبيا                      125924                       4942249.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها           عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

23 - العراق                  21911                        1981493

 

36 - المغرب                14009                          922222

 

41 - الأردن                 10633                          815546

 

44 - الإمارات                 2078                       733325

 

46 - تونس                  24553                       700807

 

49 - لبنان                  8304                        619232

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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