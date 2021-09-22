شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يترأس جلسة مناقشات أعمال مؤتمر "الدولية للطاقة الذرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس العراق، إمس الثلاثاء، جلسة المناقشات العامة رفيعة المستوى من أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الــ (65).

وقالت وزارة الخارجية - في بيان نقلته قناة "الإخبارية" العراقية - إن "الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، ترأس اليوم جلسة المناقشات العامة رفيعة المستوى من أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الــ (65) خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العام للوكالة، بصفته نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمشاركة دولية واسعة رفيعة المستوى".

وأوضح البيان أن وفود الدول الأعضاء في الوكالة من الوزراء، ووكلاء الوزارات ألقوا بياناتهم الوطنية خلال أعمال الجلسة بالمشاركة الفعلية والافتراضية، والتي عكست الشواغل والنشاطات الوطنية لتلك الدول في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة في إطار تعزيز الاستخدام السلمي الأمثل للتكنولوجيا النووية خدمةً للإنسانية ومنع الانتشار النووي من منطلق تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.