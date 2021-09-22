شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بلغ 21 مليونا و411 ألفا و909 أشخاص حتى إمس الثلاثاء، منهم 190 ألفا و641 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 173 ألفا و673 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 17 مليونا و764 ألفا و370 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.