شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يُغلق الحرم الإبراهيمى بذريعة احتفالات عيد العرش اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، بذريعة احتفالات عيد العرش اليهودي.

وقال الشيخ حفظي أبو سنين مدير الحرم الإبراهيمي، في تصريح، إن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بإغلاقه بشكل كامل اعتبارًا من ليل الثلاثاء وحتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة، بحجة "عيد العرش اليهودي"، وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم 60 وقتًا للصلاة، بحجة إزعاج المستوطنين.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.