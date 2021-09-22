شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يتفاعل مع عودة البصر لشقيقين بعد 15 عاماً.. تعرّف القصة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مع قصة مؤثرة لشقيقين هما «عبد الكريم وأسامة»، بعد عودة نعمة البصر إليهما، عقب عملية جراحية هامة.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها قصة نجاح ملهمة لعودة نعمة البصر للشابين، مؤكداً أن القصة أحد المنجزات الوطنية، والتي تجعلنا نزداد فخرًا بقيادتنا وبالكوادر الطبية السعودية.

وأبان حمد الزايدي والد الشابين، وقد غلبه البكاء، تفاصيل حالتهما وصعوبة موقفه حينما كان يراهما بتلك الحالة، مع متابعة المستشفى لحالتهما ، على مدار 16 عاما، حيث كان يرى الأطفال في سنهم الصغير يلعبون ويلهون بينما هما بهذه الحالة الصعبة.

وقال الدكتور سليمان السليمان استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إن أول تشخيص لحالة الشابين كشف أن لديهما طفرة في جين يجعله «شبه أعمى»، إلى أن نشرت دراسة في عام 2017 عن علاج آمن وفي عام 2019 تم توفير العلاج في المملكة.

وعبر الشقيقان عن سعادتهما الغامرة بعد عودة البصر إليهما بعدما كانوا لا يرون سوى ضوء اللمبات فقط، أما ما دونهما فلا يرون سوى السواد الكاحل.