"iPhone 13" أول هاتف ذكي يصنع "أفلامًا احترافية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - iPhone 13 أول هاتف ذكي يصنع أفلاما احترافية

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365

ترقب عدد من صناع المحتوى مؤتمر إطلاق هاتف ”iPhone 13“ بشغف، لما تم تسريبه من تقنيات جديدة وهائلة للكاميرا بالنسخة المحسنة.



ووفقًا لموقع ”ريبيستا GQ“ الإسباني، يبدو هاتف ”iPhone 13“ مثل نسخته السابقة ”iPhone 12“ من حيث الشكل الخارجي، لكن شركة ”أبل“ أعلنت عن سلسلة من المستجدات، خاصة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والتي تعد مبتكرة للغاية.

وقدمت الشركة العديد من المستجدات في الوظائف وبعض التغييرات الجمالية الطفيفة، حيث تتمتع النماذج الجديدة بمعالجات ”A15 Bionic“ أسرع، وحواف أقل، وكاميرات محسنة، مع إمكانية تسجيل الفيديو بتنسيق ”ProRes“ وتصوير ماكرو.

وأكدت أنها ”حسنت كاميرا هواتفها جيلًا بعد جيل“، لكن هذا العام مع ”iPhone 13″، شهد هذا التحسين قفزة هائلة لا مثيل لها في أي جهاز آخر، ليس فقط في التصوير الفوتوغرافي، لكن في تقنية الفيديو أيضًا.

أول هاتف يصنع أفلامًا احترافية

والفارق الكبير الذي أحدثه ”iPhone 13“ هو الوضع السينمائي الجديد، باستخدام هذا النظام، يكون الهاتف قادرًا على التركيز على شخص أو كائن أو حيوان وطمس الخلفية.

إنها المرة الأولى التي يتمكن فيها الهاتف الذكي من القيام بذلك، وهو أمر لم تفعله حتى الآن سوى الكاميرات الاحترافية، لذا فهي قفزة هائلة إلى الأمام بالنسبة لأجهزة ”iPhone“ مقارنة بالمنافسين.

والوضع السينمائي ليس ”وضعًا عموديًا“ بسيطًا أثناء التنقل، فنسيج وجودة مقاطع الفيديو فريدة من نوعها وتجعلها مختلفة للوهلة الأولى.

وبمجرد أن تنتشر هذه الأنواع من مقاطع الفيديو شبكات التواصل الاجتماعي، سيعرف الجميع أنها صنعت باستخدام ”iPhone 13“.

ولتفعيل هذا النظام، ما عليك سوى الدخول إلى تطبيق الكاميرا واختيار ”وضع التصوير السينمائي“ بنفس الطريقة التي يمكنك بها حتى الآن تحديد ”صورة شخصية“ أو ”فاصل زمني“ أو ”حركة بطيئة“.

والمفاجأة الكبيرة في الوضع السينمائي، تأتي في تحرير الفيديو الذي يمكن إجراؤه من هاتف ”iPhone 13″، والذي يمكن من خلاله تغيير أو تخفيف أو زيادة ضبابية الخلفية في التحرير لإبراز شخصية شخص آخر وطمس آخرين.

ورغم أن الوضع السينمائي يمثل خطوة كبيرة للأمام، إلا أنه لا يزال أمامه مجال للتحسين، على سبيل المثال، في هذا الوضع لا يمكنك التكبير، وتتوقف جودة التسجيل عند الـ“Full HD“ و30 إطارا في الثانية، ولا يمكن التسجيل بدقة ”4K“.

ويعد نظام التثبيت البصري هو الأفضل لوضع السينما، حيث تتمتع جميع أجهزة ”iPhone 13“ بهذه الميزة التي كانت متوافرة فقط على ”iPhone 12 Pro Max“، وهو نظام يصحح اهتزازات الأيدي عند تسجيل مقطع فيديو أو التقاط صورة، ويحقق نتائج مذهلة.

تخصيص أسلوب التصوير

عند فتح تطبيق كاميرا ”iPhone 13“ لأول مرة، تظهر رسالة تطلب اختيار أحد مرشحات الصور المتاحة، وهي 5 خيارات: ”قياسي، وعالي التباين، ومشرق، ودافئ، وبارد“، إذا تم اختيار إحداها، ستبقى جميع الصور ضمن هذا النمط، لكن يمكن تغييرها في أي وقت من قائمة خيارات الكاميرا.

أما الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا النظام الجديد، هو عدم تغييره لدرجة ألوان السماء أو جلد الشخص، حيث يحدد الهاتف في غضون أجزاء من الألف من الثانية عناصر الصورة التي سيتغير لونها ودرجة حرارتها ويضبطها تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع ”iPhone 13“ بتقنية ”HDR“ ذكية جديدة لمعالجة الصور، على سبيل المثال، إذا كان هناك 4 أشخاص في صورة وكان لدى بعضهم بشرة داكنة، ستقوم تقنية ”HDR“ بمعالجة اختلاف الألوان بطرق مختلفة تناسب كل شخص.

كما تحتوي جميع أجهزة ”iPhone 13“ على نظام كاميرا جديد، يشمل مستشعرين أحدهما بزاوية عريضة وأخرى بزاوية عريضة للغاية، تمت إعادة تصميمهما لالتقاط ما يصل إلى 47% من الضوء، لمزيد من الوضوح والسطوع في الصور ومقاطع الفيديو.