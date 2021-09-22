عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صفقة عقارية هائلة لـ جوجل في حي مانهاتن.. سر العقار رقم 550

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365

تعتزم شركة جوجل شراء مبنى إداري في حي مانهاتن بمدينة نيويورك مقابل 2.1 مليار دولار في إطار تحركها لتعزيز وجودها الفعلي بالمدينة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روته بورات المديرة المالية للشركة القول، إنها قررت تفعيل خيار شراء مبنى سان جونز تيرمنال بحي مانهاتن في إطار خطتها لاستثمار أكثر من 250 مليون دولار هذا العام في عقاراتها بمدينة نيويورك، حيث تستأجر جوجل هذا المبنى بالفعل.

ومنذ فتح جوجل أول مقر لها في نيويورك قبل أكثر من 20 عاما وصل عدد العاملين لديها في المدينة إلى 12 ألف موظف تقريبا وهي أكبر قوة عاملة لدى جوجل خارج ولاية كاليفورنيا حيث يوجد مقر رئاستها. وتستهدف الشركة زيادة عدد العاملين لديها في نيويورك إلى أكثر من 14 ألف موظف خلال السنوات المقبلة بحسب روته بورات.

وأضافت بورات أن شراء مبنى سان جونز تيرمنال الموجود في رقم 550 بشارع واشنطن في حي ميدان هدسون يتناسب مع التزام الشركة بالتنوع العرقي والذي يتضمن التوسع في التجمعات المتنوعة.

وتعتزم شركة "جوجل" الأمريكية، استثمار مليار يورو في ألمانيا بحلول 2030، في البنى التحتية السحابية، والطاقة المتجدّدة اللازمة لتشغيلها.

وبات مكان تخزين بيانات المواطنين الأوروبيين، قضية استراتيجية رئيسية في السنوات الأخيرة.

وأعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل"، في بيان، أن قيمة "الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية (كلاود)، والطاقة النظيفة ستصل إلى مليار يورو في ألمانيا".

وتنوي الشركة "توسيع" مركز الحوسبة السحابية في مدينة هاناو في منطقة فرانكفورت غربي ألمانيا، والذي تبلغ مساحته حاليًا 10 آلاف متر مربّعة، بالإضافة إلى تأسيس منشأة جديدة لتخزين البيانات في براندنبورغ غرب برلين، حسب وكالة فرانس برس.

وتستثمر "جوجل" في ألمانيا أيضا في منشآت الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لتأمين 80% من احتياجات منشآتها من الطاقة.