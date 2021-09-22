شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطني العراقي: اعتقال الإرهابي الملقب بـ"أبو قتادة" في نينوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ، اعتقال أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوي الواقعة شمال البلاد.

وأفاد جهاز الأمن العراقي ـ في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية ـ بأن القوات تمكنت خلال الحملة الأمنية من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية تحت الأرض، مما أسفر عن اعتقال القيادي في عصابات داعش الملقب بـ"أبو قتادة" في نينوي.

على جانب آخر، أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العثور على مضافة (وكر) تابع لتنظيم ‫"داعش" الإرهابي تحتوي على حزامين ناسفين في محافظة ديالى.

وقال رسول - في بيان اليوم - : إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من لواء المشاة الثاني فرقة المشاة الأولى ضمن قيادة عمليات ‫‫ديالى، واجب بحث وتفتيش في قرية (أبو سير) ضمن ناحية بني سعد؛ ما أسفر عن العثور على مضافة لعصابات ‫تنظيم داعش الإرهابي تحتوي على حزامين ناسفين".

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أنه تم رفع الأحزمة المضبوطة والتعامل معها وفقا للقانون.