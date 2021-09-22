شكرا لقرائتكم خبر عن خسر 30 كجم.. مواطن يروي تجربته مع رياضة المشي وإنقاص الوزن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – فريق التحرير:

روى المواطن المهندس محمد الخطيب، تجربته مع ممارسة رياضة المشي حتى فقد ما يقارب الـ30 كيلوجرام من وزنه.

وقال الخطيب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية “كنت أحمل حقيبة بها أدوية الضغط والسكر ومنظم السكر وأدوية الكوليسترول والكبد”.

وتابع محمد الخطيب “كان وزني 110 كجم والآن وزني نزل إلى 80 كيلو ، لافتاً إلى أنه خسر من وزنه قرابة الثلاثين كيلوجرام”.

وأشار الخطيب إلى أن أفضل معدل للمشي يوميا هو ساعة تكون بسرعة معقولة، لمن يحبون رياضة المشي ولمن يرغبون في إنقاص الوزن بطريقة صحية”.