شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم.. 40% من العسل المتداول في أسواق المملكة «مغشوش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المختص بتجارة العسل سعيد السهيمي، إن كميات العسل المغشوشة المتداول في المملكة، تتراوح ما بين 30 إلى 40 % من العسل الموجود في أسواق المملكة .
وأضاف في لقاء مع “الإخبارية ” أن المشكلة الحقيقة تتمثل في كيفية وصول المستهلك لتلك الأعسال الجيدة.
وأكد أن الطريقة الصحيحة في كشف العسل المغشوش هي العودة إلى المختبرات المتخصصة التي تستطيع أن تفرق بين العسل الجيد والمغشوش، مع ضرورة أن تكون لدى الشخص خبرة سابقة في التفرقة بين أنواع العسل.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم.. 40% من العسل المتداول في أسواق المملكة «مغشوش» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.