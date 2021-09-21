شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم.. 40% من العسل المتداول في أسواق المملكة «مغشوش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المختص بتجارة العسل سعيد السهيمي، إن كميات العسل المغشوشة المتداول في المملكة، تتراوح ما بين 30 إلى 40 % من العسل الموجود في أسواق المملكة .

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية ” أن المشكلة الحقيقة تتمثل في كيفية وصول المستهلك لتلك الأعسال الجيدة.

وأكد أن الطريقة الصحيحة في كشف العسل المغشوش هي العودة إلى المختبرات المتخصصة التي تستطيع أن تفرق بين العسل الجيد والمغشوش، مع ضرورة أن تكون لدى الشخص خبرة سابقة في التفرقة بين أنواع العسل.