 مشاهد بديعة في «أبها» مع هطول الأمطار (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت مدينة أبها بمنطقة عسير مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، نبه اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول. وتشمل الحالة الجوية مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب.

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