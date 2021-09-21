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شكرا لقرائتكم خبر عن «حديقة الملك سلمان»: ترسي عقوداً بـ3.8 مليار ريال على شركات وطنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مؤسسة «حديقة الملك سلمان» عن ترَسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال، على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع الحديقة ، تزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية.
وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر” إن العقود تشمل أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة، بالإضافة إلى أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.
وتتميّز «حديقة الملك سلمان» بموقع محوري في مدينة الرياض، يرتبط بشبكة من أهم طُرُق وشرايين المدينة؛ مما يُسهِّل الوصول إليها في غضون 30 دقيقة لـ75% من سُكَّان المدينة وزائريها.
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