شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون» تعلن عن حلقة جديدة من مبادرة «ساحة القرآن» لتصحيح التلاوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن بدء حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن”، لتصحيح تلاوة القرآن الكريم. وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها الرسمي في “تـويتر”، أنه سيتم بث الحلقة مباشرة كل يوم ثلاثاء الساعة ٨:٣٠ م، عبر خاصية “ساحات تويتر”.

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