هل كانت هناك محاولة انقلاب حقيقية في السودان؟... سياسيون يعلقون

دبي - محمود عبدالرازق - يرى مراقبون وسياسيون أن هناك شكوكا في حدوث تلك العملية بهذه الصورة، في حين يشير البعض إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرا في عهد النظام السابق، وكان يهدف إلى إشغال الرأي العام عن قضاياه الرئيسية، لكن التحركات الحقيقية الشعبية لم تأت بعد، خصوصا أن أحداث شرق السودان تعد رسالة تحذير هامة جدا.

بداية يقول المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عز الدين، تكررت حالات الإعلان عن انقلابات، ولا يوجد جديد في ذلك، ومع توقيت كل محاولة انقلابية، تشكك الناس في نوايا الإفصاح عنها، حيث إنها دائما تصادف زيادة الضغوط المعيشية لعموم المواطنين، وتصادف أن أحزاب قوى الحرية والتغيير تعاني من ضغوط سياسية وضغط الرأي العام.

توترات الشرق

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تأتي المحاولة المزعومة هذه المرة، في ظل نفس الظروف المعيشية المتدهورة، ولكن الجديد هو وجود ثورة شعبية في شرق البلاد انضمت إليها شرائح واسعة من المواطنين في شمال البلاد، بصورة تهدد كراسي الحكم.

تصريحات متناقضة

وتابع المدير الإعلامي، من الملفت أنه في الوقت الذي يصرح فيه رئيس البلاد بأنه لم يتم الربط بين الضباط المتذمرين من أوضاع البلاد، وما بين أي جهة سياسية، يأتي رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بتصريح مناقض في محاولة منه لاستدرار عطف ما تبقى من مناصريه، وتخويفهم من أنصار "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم قبل توليه للمنصب، وهو ما جعل المواطنين يتذكرون السؤال عن نتيجة التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك المزعومة قبل سنتين، والتي تعاون فيها مع الـ FBI.

الهاجس الأكبر

وقال عز الدين، أعتقد أنه يمكن إغلاق باب التوترات السياسية والأمنية في طول البلاد وعرضها، بالتزام الحكومة الانتقالية بموعد الانتخابات في 2022 كي يختار كل الشعب من يريدون تفويضهم للحكم، من أجل إنهاء حالة اللامبالاة من المواطنين حيال استعطاف بعض أعضاء الحكومة للمواطنين للخروج للشارع لنصرتها، وحتى نصل إلى الانتخابات، سيبقى تحدي الضائقة المعيشية هو الهاجس الأكبر الذي يمكن أن يحرك المدنيين والعسكريين لتغيير الأوضاع، خصوصا أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تأت عبر الباب الديمقراطي المعروف لاستلام كراسي السلطة.

مسرحية مكشوفة

من جانبه قال الفريق، منصور أرباب، رئيس حركة "العدل والمساواة" الجديدة، حتى هذه اللحظة لم أجد ما يقنعني بأن الذي سمي بمحاولة انقلابية، هو حقيقية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن محاولة انقلابية حدثت، ففي تقديري أن ما تم الإعلان عنه هو مسرحية مكشوفة ولا يوجد انقلاب على الاطلاق.

وأكد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، أن هناك عشرات الآلاف من الأسباب تستدعي الانقلاب على حكومة الأمر الواقع الفاشلة، بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وأشار أرباب إلى أنه، لا يوجد ما يبرر بقاء هذه الحكومة الفاشلة على الإطلاق، وستذهب عاجلا أم آجلا، بانقلاب أو بغيره رغم أنني ضد أي انقلاب عسكري في السودان وفي أي مكان في العالم، ولكن تصرفات وفشل حكومة الصدفة وسلوكها هي من تبرر أسباب ذهابها.

تعقيدات حقيقية

بدوره يرى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن هناك تعقيدات حقيقية في حكومة الفترة الانتقالية، حيث أن الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للجانب المدني لحكومة الثورة، لم تخطط للثورة فالخطة التنفيذية كانت من جهات معلومة ونشرت في كل الوسائط بتأريخ 7/5/2018 بعنوان في الطريق إلى إنتفاضة شعبية ناجحة بنسبة 100%، دعونا ننبذ العصبية الحزبية وننفذ الفكرة الإستراتيجية.

نقطة ضعف

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تبع الدعوات السابقة تسجيلات صوتية لتهيئة الأجواء إلى أن تفجرت الثورة، ليأتي تحالف الحرية والتغيير بعد نجاح الثورة ويضع عربته أمام قاطرة الثورة، وبعد سقوط رأس النظام كان هم تحالف الحرية والتغيير الذي يشمل أحزاب منها كانت بعيدة من الثورة، لدرجة أن بعض زعمائها كان يستخف بالمظاهرات في بداياتها وبعضهم كان ينادي بالمشاركة في إنتخابات 2020م كان الهم الشاغل لهؤلاء انتزاع الإعتراف من المجلس العسكري على أنهم ممثلي الثوار، لذلك ومنذ البداية كان هنالك نقطة ضعف في قوى الحرية والتغيير مما أثر في قدرتها على التفاوض وقدرتها على قيادة الحكومة المدنية بالقوة والحنكة المطلوبة لتفكيك قبضة عناصر النظام المباد من مفاصل الدولة.

الوثيقة الدستورية

