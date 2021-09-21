قافلة صهاريج مازوت إيراني تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "الميادين"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قافلة طويلة من صهاريج المازوت الذي أحضره "حزب الله" من إيران، عبرت الحدود السورية باتجاه لبنان، في وقت سابق من مساء اليوم.

بدورها، أكدت قناة "المنار"، بموقعها الإلكتروني أن قافلة صهاريج المازوت الإيراني وصلت إلى مدينة النبطية اللبنانية، قادمة من سوريا، وسط ترحيب واسع من الأهالي في البلاد.

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وكانت خدمة "تانكر تراكرز" الإلكترونية لتتبع شحنات النفط على "تويتر"، قد ذكرت، الأحد الماضي، أن ناقلة ثالثة أبحرت من إيران محملة بوقود إيراني لتوزيعه في لبنان، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن شحنات الوقود الإيراني التي استوردها "حزب الله" تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

وأكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية،​ ​سعيد خطيب زاده​، أن ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى أن "شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني".

ووصل صباح الخميس الماضي، 16 سبتمبر/ أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عدد من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط وجود للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

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ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.