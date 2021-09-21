سوريا... جهة مجهولة تخطف 3 مسلحين تابعين لـ"قسد"

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" بأن مجموعة مسلحة اختطفت 3 من مسلحي ما يسمى الاستخبارات التابعة لـ"قسد" في بلدة درنج في ريف دير الزور الشرقي.

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وبحسب المصادر، قامت الجهة المجهولة باقتياد المسلحين وسط حالة توتر واستنفار في صفوف "قسد" واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه البلدة، ونصب حواجز عدة في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وكانت قرى وبلدات في ريف دير الزور الشرقي والشمال الشرقي، شهدت عدة هجمات باتجاه مواقع وتحركات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي كان آخرها مقتل مسلح على طريق عام دير الزور– الحسكة أمس، وإصابة 3 مسلحين آخرين بهجوم مسلح استهدف دورية بالقرب من المعبر النهري في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وشهدت العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع ومراكز وحواجز الموالين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي شرقي سوريا، التي ينفذها أبناء القبائل العربية، ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية أدت لمقتل وإصابة عدد كبير منهم.