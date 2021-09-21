شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبو غزالة: صحة المرأة أولوية مهمة لدى جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، فى فعاليات المنتدى العربى لصحة المرأة، الذى عقد تحت عنوان "المرأة والسرطان ... من الوقاية إلى التعافي".

وقد شارك في فعاليات المنتدى ممثلو وزارات الصحة وشؤون المرأة والتضامن الاجتماعي والشباب والثقافة والإعلام بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بصحة المرأة وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الصحية بالدول العربية، واتحادات الأطباء بالدول العربية.

ومن جانبها، قالت أبو غزالة، إن جامعة الدول العربية تضع قضية صحة المرأة في المنطقة العربية ضمن أولوياتها، وفي هذا الإطار أطلقت الأمانة العامة مبادرة "المحفظة الوردية، وهى مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية، في أكتوبر 2019 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم اعتمادها من قبل "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة".

وأضافت، خلال كلمتها أمام المنتدى، أن المنتديات العلمية لها أهمية فائقة في مجالات تبادل الخبرات وإبراز مدى التقدم العلمي في تسليط الضوء عن خطورة هذا المرض والتحديات التي يشكلها على صحة المرأة الجسدية والنفسية، ولا تزال معركة الطب مع مرض السرطان إحدى المعارك الحيوية، فنحن بحاجة إلى استعمال أسلحة علاجية مختلفة للقضاء على الخلية السرطانية، كما إن القضاء على مرض السرطان يعتبر تحدياً لكل الدول.

واستطردت أن المنطقة العربية من المناطق التي يتصف فيها هذا التحدي بالأهمية الملحة بصفة خاصة، ولاسيما في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 والذي كان له أثرا سلبيا مباشرا على توافر خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل والجراحات المختلفة وكذلك توافر الأدوية كنتيجة مباشرة لإعادة توجيه الموارد الطبية والقوى العاملة الصحية للتعامل مع الوباء.