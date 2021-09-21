شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الليبية: الدبيبة يدعو الليبيين للخروج للتعبير عن آرائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سعيه لبناء الوطن والسلام وإدخال السرور على كل بيت ليبى، موضحا أن من يريد الحرب والفرقة والدمار سنكون ضده، ولن نكون مع أى جهة ترغب فى دمار ليبيا.

وأشار "الدبيبة" فى كلمة له أمام تجمع في مدينة الزاوية – نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية – أنه يقف مع ما يقرر الليبيين ويختارون كون حكومته جاءت لخدمة الشعب الليبي، داعيا كافة المواطنين الليبيين إلى الخروج للتعبير عن آرائهم، موضحا أنه خادم للشعب الليبي صاحب الشرعية.

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أن هدف حكومته السلم وطرد شبح الحروب وتعويض أبناء ليبيا عن السنوات العجاف، مشيرا إلى أنه تحمل اللوم وصمم على أن يكون مع الحياة لا مع الموت في ظل دعمه للشباب، مضيفا: "لا تستحقون إلا الفرح والأمل حتى عندما تلوح في الأفق سحائب الخراب والمؤامرات."

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة اليوم، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.