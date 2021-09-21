تقني يوضح أفضل مزايا نظام التشغيل «iOS15» الجديد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني سعد الضاوي مزايا النظام التحديث الجديد لنظام تشغيل أيفون الجديد «iOS15» “أي أو إس 15”.
وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”تويتر”،إن من أفضل المزايا الجديدة هو استخدام كاميرا الهاتف لتحويل نص مكتوب بكتاب أو صحيفة إلى نص على الهاتف بحيث يمكن تعديله أو حفظه.
وأبان أنه يمكن نسخ النص المكتوب في الهاتف أو ترجمته بشكل سريع ، من دون استخدام تطبيقات الترجمة المعروفة.
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