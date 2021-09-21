شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان سيول «وادي وساع» بهروب جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان سيول “وادي وساع” بالصهاليل في محافظة “هروب” شرق جازان ،اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأضافت الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل بمشيئة الله، محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.