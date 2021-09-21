شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الميزات "الخفية" لنظام تشغيل أبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحاول عملاء أبل استكشاف المميزات التي أضافتها الشركة الأمريكية لتحديث iOS 15، الذي أصبح متاحا لمستخدمي هواتف آيفون منذ أمس الإثنين.



يأتي تحديث iOS 15 بمجموعة من المميزات الجديدة التي قد تغير طريقة استخدام أجهزة أبل تماما.

وقدمت الشركة الأمريكية، مجموعة من التطبيقات الواضحة في تحديث iOS 15، لكن في نفس الوقت جاء نظام التشغيل بميزات خفية لم يتم الإعلان عنها.

يأتي نظام iOS 15 بمجموعة كبيرة من المميزات الخفية التي لم تعلن أبل عنها، حيث تحتاج إلى البحث عن هذه الخواص حتى تتمكن من إيجادها.

وتعتبر ميزة private Rely إحدى هذه الخواص الخفية، حيث لم تعلن أبل عن إطلاقها رسميًا.

وعندما تحاول استخدامها، فإن أبل تخبرك بأنها لا زالت خاصية تجريبية وليست في طورها الكامل، كما أن البعض يشبهها بتطبيقات VPN على الرغم من أنها مختلفة عنها.

وينطبق هذا الأمر أيضًا على خاصية أوضاع التركيز الجديدة من أبل، حيث تساعد هذه الأوضاع المستخدمين على التحكم في حياتهم الرقمية، وتمنحهم المزيد من التحكم في خصوصية حياتهم اليومية ومتى يرغبون في الابتعاد عن العالم الرقمي.

وتستطيع عبر أوضاع التركيز الجديدة أن تطلب من الهاتف إلغاء جميع المكالمات التي تصلك باستثناء شخص أو اثنين.

كما تعمل أوضاع التركيز بشكل تلقائي ومتوافق بين مختلف أجهزة آبل، حيث يتم مشاركتها تلقائيًا مع الأجهزة الأخرى.

قامت أبل بتأجيل مجموعة من المميزات الجديدة التي أعلنت أنها تصدر في iOS 15.

وتضم هذه المميزات خاصية SharePlay التي تساعدك على مشاركة المحتوى مع المستخدمين الآخرين أثناء مكالمات Facetime.

كما قامت بتأجيل خاصية التحكم العام، ولكن لا نعلم إن كانت تصدر مع نظام Monterey عندما يصدر قريبًا.

وتجنبت أبل الحديث عن تطبيقات جديدة تدعم حواسيب آيباد التي تستخدم معالج M1، حيث تعتبر هذه الحواسيب قادرة على تشغيل تطبيقات الحاسب.

وفقا لـ"aitnews" تعتبر خاصية استخراج النص من الصورة إحدى أهم المميزات الجديدة في iOS 15، حيث كان يتم استخدام تطبيق خارجي لها.

وتختلف هذه الخاصية عن التطبيقات الخارجية في الحاجة إلى توجيه الكاميرا فقط نحو النص واستخراجه مباشرة، وذلك دون الحاجة لالتقاط الصورة أو تخزينها في الهاتف واستخدام أي تطبيق خارجي معها لاحقا.

تشمل تحسينات أبل تطبيق سفاري الذي يستخدمه الكثير من أصحاب هواتف آيفون.

ويعتبر نقل شريط العنوان من الأعلى للأسفل هو التغيير الأكبر على واجهة سفاري، حيث أصبح التطبيق يعرض المزيد من المحتوى في صفحاته.

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كما أضافت أبل خاصية مجموعات الصفحات، وهي تسمح بجمع الصفحات المتشابهة أو التي ترغب في زيارتها في مجموعة واحدة.

ويمكن استخدام أكثر من مجموعة واحدة للصفحات، والتنقل بين هذه المجموعات بسهولة ودون الحاجة إلى إغلاق الصفحة.

كما يمكن إضافة أي صفحة إلى أي مجموعة موجودة بالفعل أو ترغب في إضافتها إلى المتصفح.

ويتم مزامنة مجموعات تطبيق سفاري تلقائيا بين جميع أجهزة أبل الخاصة بك، حيث يمكن إنشاء مجموعة جديدة وتعديلها في الهاتف لتجدها في حاسوب ماك الخاص بك.

يمكنك الوصول إلى الملاحظات بشكل سريع عبر سحب إصبعك من زواية الشاشة، وينطبق هذا على حواسيب ماك ومؤشر الفأرة.

وعندما تفعل ذلك، فإنه يمكن الحصول على ملاحظة جديدة تقوم بتسجيل ما ترغب فيها ومن ثم إغلاقها.

ولكن إذا قمت باستخدام هذه الخاصية أثناء تصفح الإنترنت أو مشاهدة مقطع ما، فإنك عندما تعيد فتح الملاحظات السريعة تجد الملاحظة القديمة كما هي، وتبدأ بالإضافة عليها مجددًا.

تساعد هذه الفكرة محبي البحث عبر الإنترنت وتسجيل الملاحظات في الوصول إلى ملاحظاتهم حول هذه الصفحة بسرعة.

وتعتبر هذه الخاصية حصرية لأنظمة iPadOS 15 وMonterey، ولكن تستطيع التعديل على الملاحظات بسهولة عبر تطبيق الهواتف.

بدأت أبل بالعمل على تطبيق الخرائط من أجل تحسينه وجعله قادرا على منافسة خرائط جوجل.

وتعتبر الميزات الجديدة التي ظهرت في تطبيق الخرائط قادرة على تغيير تجربة استخدامه تماما.

وقدمت أبل مجموعة من المميزات الجديدة التي تضم إرشادات المشي عبر الواقع المعزز، بالإضافة إلى عرض الملامح بشكل ثلاثي الأبعاد في الخرائط.

واعتمدت أبل على طريقة عرض خرائط جديدة في حالة استخدام التطبيق أثناء القيادة أو مع CarPlay.

ووفقا لبيانات شركة أبل الأمريكية فتحديث iOS 15، يأتي متوافقا مع 24 جهازا من هواتف آيفون.

ضمت قائمة الهواتف المتوافقة مع تحديث ios 15، أجهزة (iPhone 13 - iPhone 13 mini - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max).

كما تستطيع سلسلة هواتف آيفون 12 الاستفادة من تحديث ios 15، وهي (iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max)

ومن ضمن الهاوتف المتوافقة مع تحديث ios 15، تأتي سلسلة هواتف آيفون 11، وهي (iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max).

أما سلسلة هواتف آيفون X فيمكنها أيضا الاستفادة من تحديث ios 15، وهذه الهواتف هي (iPhone Xs - iPhone Xs Max - iPhone Xr - iPhone Xr - iPhone X).

ودخلت هواتف آيفون 8 ضمن قائمة الهواتف المتوافقة مع تحديث ios 15، وهي الأجهزة هي (iPhone 8 - iPhone 8 Plus).

نفس الحال بالنسبة لإصدارات آيفون 7، والتي جاءت متوافقة مع تحديث ios 15، وهذه الهواتف هي (iPhone 7 - iPhone 7 Plus)

كما ضمت قائمة الهواتف المتوافقة مع تحديث ios 15، هواتف (iPhone 6s - iPhone 6s Plus - iPhone SE "الجيل الثاني" - iPod touch "الجيل السابع" - iPhone SE "الجيل الأول").