ما هو موعد مباراة ميلان وفينيزيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق ميلان لمواصلة انطلاقتة الجيدة في الدوري الإيطالي، حين يواجه نظيره فينيزيا في الجولة الخامسة، مساء الأربعاء.



ويحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يأتي فريق فينيزيا في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط.

ويستضيف فريق ميلان على ملعبه سان سيرو نظيره فينيزيا، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي، مساء الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

لا توجد أي قناة تلفزيونية تقوم بنقل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت إذاعة عدة مباريات من كل جولة للمتابعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الرسمية للرابطة على موقع "يوتيوب"، ومن بينها مباراة ميلان وفينيزيا.