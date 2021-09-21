الجرعة المعززة من هذا اللقاح تزيد الحماية من كورونا بنسبة 94%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قالت شركة جونسون آند جونسون اليوم الثلاثاء إن إعطاء جرعة ثانية من لقاحها للوقاية من كورونا بعد نحو شهرين من الجرعة الأولى زاد من فاعلية اللقاح في مقاومة الإصابة المتوسطة إلى الشديدة من المرض إلى 94% في الولايات المتحدة من 70% بعد جرعة واحدة.



وستساعد هذه البيانات الشركة في دعم طلبها من الهيئات التنظيمية الأمريكية إقرار جرعة معززة حتى مع تأكيدها على فعالية لقاحها ذي الجرعة الواحدة كوسيلة للحد من جائحة فيروس كورونا.

ويضغط الرئيس جو بايدن من أجل إعطاء جرعات معززة في مواجهة تزايد الإصابات التي تستدعي دخول المستشفيات بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا.

وتتعرض شركة جونسون اند جونسون لضغوط من أجل تقديم دليل على فعالية إعطاء جرعة معززة. وهي شركة الأدوية الوحيدة التي لها لقاح لكورونا من جرعة واحدة معتمد في الولايات المتحدة.

وقال بول ستوفيلز كبير المسؤولين العلميين في جونسون اند جونسون في بيان إن الشركة لديها الآن "دليل على أن إعطاء جرعة معززة يزيد الحماية أكثر من كورونا".

وأوضحت الشركة أن الجرعة المعززة التي أُعطيت بعد شهرين من الجرعة الأولى زادت مستوى الأجسام المضادة بما بين أربعة وستة أضعاف. وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الماضي أنه عندما أُعطيت الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى ارتفع مستوى الأجسام المضادة بمعدل 12 ضعفاً، مما يشير إلى زيادة الحماية كلما زاد الفاصل الزمني بين الجرعتين.

وفيما يتعلق بالآثار الجانبية فإنها شبيهة بتلك التي أظهرتها الدراسات للجرعة الأولى والمفترض أنها الوحيدة للقاح. ولم تخضع البيانات بعد لمراجعة النظراء لكن ستقدم للنشر في الأشهر المقبلة.