أربعة أمراض يمكن أن يسببها مرض السكري للعينين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

عادةً ما يجد الأشخاص المصابون بارتفاع نسبة السكر في الدم صعوبة في رؤية التفاصيل الدقيقة لأي شيء. هذا لأن صحة العين ومرض السكري مرتبطان بشكل وثيق. يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة العينين ويؤدي إلى مضاعفات مختلفة متعلقة بالعين.



فيما يلي أربع مشاكل في العين يمكن أن تسببها نسبة السكر الغير منضبطة في الدم، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الرؤية الضبابية





يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى انتفاخ عدسات العين، مما قد يتسبب بتشوش الرؤية. لذلك، إذا كنت تعاني من مرض السكري ولاحظت فجأة أن رؤيتك أصبحت ضبابية، فلا داعي لتغيير نظارتك على الفور.

قم بفحص نسبة السكر في الدم لتصحيح مشكلة الرؤية الضبابية. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أشهر لاستعادة رؤيتك الطبيعية. أيضًا، لا تنس مناقشة المشكلة مع طبيبك.

إعتام عدسة العين





تمامًا مثل الكاميرا، تساعدك العدسة الطبيعية لعينيك على رؤية الصورة والتركيز عليها. عندما تصبح العدسة غائمة أو متسخة، فهذا مؤشر على إعتام عدسة العين. يمكن لأي شخص أن يصاب بإعتام عدسة العين، ولكن قد يصاب به الأشخاص المصابون بالسكري قبل غير المصابين به. وعادة ما تكون الجراحة هي الحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلة.

الجلوكوما





الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما، حيث يتراكم الضغط داخل عينك لأن السائل لا يُستنزف كما ينبغي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات في الرؤية.

اعتلال الشبكية السكري





شبكية العين هي مجموعة من الخلايا في الجزء الخلفي من عينيك تعمل على استقبال الضوء الذي يتحول إلى صور يرسلها العصب البصري إلى عقلك. يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية الأصغر في شبكية العين إلى اعتلال الشبكية السكري. إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب، فقد يؤدي إلى الإصابة بالعمى.