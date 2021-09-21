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6 أشياء يجب فعلها بعد تناول أطعمة غنية بالكوليسترول

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 أشياء يجب فعلها بعد تناول أطعمة غنية بالكوليسترول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

تعد الأطعمة الغنية بالكوليسترول من أخطر الأطعمة التي تؤثر على صحة الجسم بشكل عام، وعادة ما يؤدي الإكثار من الطعام إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم والذي يؤثر بدوره سلباً على الصحة.

ولتجنب زيادة نسبة الكوليسترول في الدم والجهاز الهضمي، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا اتخاذ الإجراءات التالية بعد تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول:

تناول الماء الفاتر


 

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كلما شعرت أنك تناولت الطعام أكثر من اللازم، ابدأ بشرب الماء الفاتر بعد 30-45 دقيقة من الوجبة. وفقًا للخبراء، تعمل المياه كحامل للمغذيات ومنتجات النفايات أيضًا. يساعد الماء الفاتر على تقسيم العناصر الغذائية إلى شكل سهل الهضم، وستبدأ في الشعور بأنك أخف وزنا.

تناول ماء الليمون
 

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يساعد مشروب ماء الليمون على التخلص من السموم المتراكمة بعد تناول الأطعمة الدهنية. كما أنه يساعد على إنقاص الوزن.

القيام بجولة صغيرة
 

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وفقًا للخبراء، فإن المشي بعد 20 دقيقة من تناول وجبة دسمة يساعد على تحسين عملية الهضم كما أنه يعزز حركة المعدة بشكل أفضل ويساعد على إنقاص الوزن.

تناول البروبيوتيك
 

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تأكد من تناول بعض البروبيوتيك بعد 20-25 دقيقة من وجبة دسمة. تساعد البروبيوتيك في تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي وتحسين فلورا الأمعاء والمناعة أيضًا. أكثر أنواع البروبيوتيك فعالية التي يمكنك تناولها هي الزبادي.

أكل الفاكهة
 

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بعد 60 دقيقة من تناول الطعام، تناول كمية صغيرة من الفاكهة الغنية بالألياف، لأنها تساعد على تجنب الإمساك وتقوية الجهاز الهضمي. يُقترح أيضًا تناول المزيد من الفواكه والخضروات في الوجبتين القادمتين لتحسين أداء الجهاز الهضمي.

تقليل كمية الطعام
 

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بمجرد أن تفرط في تناول الطعام، تأكد من أن وجبتك التالية خفيفة للغاية وسهلة الهضم. يُقترح اتباع نظام غذائي سائل للحفاظ على ترطيب الجسم والانغماس في الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تريح الجهاز الهضمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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