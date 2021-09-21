مضغ العلكة بعد الجراحة يمكن أن يساعد على الهضم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

توصلت دراسة أمركية جديدة إلى أن مضغ العلكة بعد جراحة القلب قد يؤدي إلى بدء عمل الجهاز الهضمي، مما يساعد المرضى على الشعور بالتحسن وربما الخروج من المستشفى في وقت أقرب من أولئك الذين لا يمضغون العلكة.



وفقًا لباحثين من مركز آبلاند للدراسات الجراحية، يعد مضغ العلكة بعد الجراحة تدخلاً فعالاً وغير مكلف يساعد على تحسين شعور المرضى بعد الجراحة. عندما يشعر المرضى بالتحسن، فمن المرجح أن تتعزز لديهم المقدرة على التعافي، ويخرجون في نهاية المطاف بشكل أسرع.

وقال الباحث سيرفيان سبينع: " يمكن استخدام هذه الطريقة البسيطة مع جميع المرضى بعد خضوعهم للجراحة، وهو إجراء آمن ولا ينطوي على آي مخاطر محتملة"

أثناء الدراسة التي تم تقديمها في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الجراحة السنوي، مضغ 341 مريضًا خضعوا لعملية جراحية في القلب، العلكة الخالية من السكر بعد الجراحة.

ووجد البحث أن اثنين فقط من المرضى الذين قاموا بمضغ العلكة بعد الجراحة شعروا بعدم الارتياح في الجهاز الهضمي، في حين أظهر المرضى المتبقون تحسناً ملحوظاً في صحتهم بعد الجراحة بوقت قصير.

وأوضح سينغ أن عدم الارتياح في الجهاز الهضمي هو أحد المضاعفات الأكثر شيوعاً بعد جراحة القلب، وهو لا يمثل مصدر قلق صحي كبير، إلا أنه قد يؤدي إلى تقلصات في البطن، والانتفاخ، والغثيان والقيء والإمساك، وصعوبة تحمل الأطعمة.

نتيجة لذلك، قد يعاني المرضى من عدم الراحة، وبطء التعافي، وإقامة أطول في المستشفى، مما يؤدي بدوره إلى زيادة العبء الجسدي والعاطفي والمالي على المرضى، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.