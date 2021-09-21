أعراض تنذر بمرض في الكبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الاعتلال الدماغي الكبدي (Hepatic encephalopathy) هو مرض يهاجم الدماغ بسبب عجز الكبد عن طرد السموم من الجسم، مشيرة إلى أنه يُصيب مرضى الكبد على وجه الخصوص.



وأضافت أن الجمعية أن أعراض الاعتلال الدماغي الكبدي تتمثل في التغيرات الطارئة على نمط التفكير ونمط النوم وكثرة النسيان وضعف التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى الدوار والتشتت الذهني وعدم القدرة على التحدث بشكل طبيعي وعدم القدرة على التكم في حركة اليدين وفقدان الوعي.

ويتم مواجهة الاعتلال الدماغي الكبدي من خلال علاج الالتهابات بواسطة المضادات الحيوية، والتخلص من السموم بواسطة الملينات، مع إيقاف النزيف في الجهاز الهضمي في حال وجوده.

وللوقاية من الاعتلال الدماغي الكبدي، يتعين على مرضى الكبد المواظبة على تناول الأدوية الموصوفة لهم وإجراء فحوصات وظائف الكبد بانتظام، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة مع الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر.