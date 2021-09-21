تعاني من حساسية شديدة تجاه البرد يمكن أن تتسبب بوفاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

تعاني شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاماً من حالة نادرة تتمثل في حساسية شديدة تجاه البرد.



تقول سوزانا دميتروك من مدينة مانشستر، إن لديها حساسية من البرد تجبرها على تناول الوجبات الدافئة من الأطعمة المجمدة المفضلة لديها، لأن تناول وجبة مثلجة يمكن أن يقون قاتلاً بالنسبة لها.

بدأت معاناة سوزانا من هذه الحالة الغريبة لأول مرة عندما كانت في سن العاشرة من عمرها، عندما انتفخت أطراف أصابعها، وأصيبت بالحكة خلال فصل الشتاء.

وعلى مر السنين ساءت أعراض سوزانا، وتم تشخيص إصابتها بمرض الحساسية تجاه البرد في عمر الخامسة عشرة، وهي حالة نادرة تتسبب في تضخم اليديدن بأكثر من ضعف حجمهما وتترك الجلد مغطى بالحساسية الشديدة.

وقالت طالبة الاقتصاد، إنها تعلمت الآن كيف تتعايش مع حالتها، عبر ارتداء قفازات سميكة عندما تكون في الخارج، والامتناع عن تناول الطعام البارد والمشروبات المثلجة.

وبحسب سوزانا، فإن تناول الطعام البارد يمكن أن يؤدي إلى الاختناق في الحالات القصوى، بسبب الورم الذي تتسبب به هذه الحالة في البلعوم.

وقد تعرضت سوزانا للعديد من المشاكل الصحية جراء حالتها، حيث أصيبت بالحساسية الشديدة في ساقيها وقدميها، في إحدى المرات التي مشت فيها من المدرسة إلى المنزل في ظل طقس شديد البرودة.

وشرحت سوزانا عن معاناتها قائلة: "على مر السنين ازداد الأمر سوءًا وبدأت أشعر بالقلق، وذهبت إلى العديد من المتخصصين لتشخيصه، لكنهم لم يستطيعوا تشخيص المرض بدقة"

وأضافت: "ذات مرة كانت والدتي تتحدث مع طبيب في العيادة التي تديرها وقالت له على سبيل المزاح، إن ابنتي تعاني من حساسية من البرد. فنصحها الطبيب بإجراء اختبار خاص بحساسية البرد عبر وضع مكعب ثلج على الذراعين، فإذا انتفخ الذراعان واحمرا فهذا يعني الإصابة بالحساسية من البرد"

يذكر بأن سوزانا مقاطع فيديو على تيك توك حول حساسيتها الغريبة، حيث جمعت هذه المقاطع أكثر من 500 ألف إعجاب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.