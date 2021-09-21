الأمم المتحدة تدعو للالتزام بالعملية الانتقالية في السودان... بعدما أدانت محاولة الانقلاب في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ودعت الأمم المتحدة كافة الأطراف إلى الاستمرار في الالتزام بالعملية الانتقالية.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان "الأمين العام [أنطونيو غوتيريش] يدين محاولة الانقلاب في الخرطوم، في 21 أيلول/سبتمبر، إن أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في السودان سيعرض التقدم السياسي والاقتصادي للخطر".

ودعا غوتيريش جميع الأطراف في السودان إلى الاستمرار في الالتزام بالعملية الانتقالية، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي وشامل وسلمي ومستقر.

وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت اليوم، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما".

وفي السياق، صرح رئيس القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية الروسية بالخرطوم غيورغي أمبارتسوميان، لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفارة الروسية في السودان اتخذت إجراءات أمنية إضافية بعد أنباء عن إحباط محاولة انقلاب في البلاد، مؤكدا أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ.

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