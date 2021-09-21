الجيش اليمني: سقوط عشرات القتلى والمصابين من أنصار الله بمعارك في شبوة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين، منذ فجر اليوم، في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة".

وقال إن "العشرات من ميلشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش خلال المعارك التي شهدتها منطقتي عين وبَيحان، إضافة إلى تدمير 3 مدرعات و6 آليات بما عليها من أسلحة وذخائر".

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وأكد "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهة"، مضيفاً "استنفرت قبائل شبوة لإسناد الجيش في معركة التحرير والدفاع عن المحافظة ضد الميلشيا الحوثية الغازية". على حد تعبيره.

يذكر أنه في 2015 سيطرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، قبل أن تستعيد قوات الجيش اليمني مركز المحافظة مدينة عتق بإسناد من التحالف العربي عقب انطلاق عملياته بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس من العام ذاته.

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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