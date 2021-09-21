إسرائيل تعتزم إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة ومناطق أخرى في البلاد، وطرحها ضمن خطة "الأولويات الوطنية" للحكومة.

ونشر وزير شؤون الأديان الإسرائيلي، ماتان كاهانا، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها دعم بلاده لإنشاء المعابد اليهودية في بعض المدن والبلدات الإسرائيلية، من بينها مستوطنات الضفة الغربية، وأن حكومة بلاده قد أعطت الأولوية لذلك.

ومن المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة، بدعوى وجود نقص في المعابد أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص للمستوطنات.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.