شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يرحب بنيل حكومة ميقاتى الثقة البرلمانية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب اللبنانى على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى فى تصويت ثقة حاز بأغلبية كبيرة.

وأشار بيان صحفى أصدره الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن الأجندة المعلنة من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة تحدد "خطوات مهمة لمعالجة أزمات لبنان متعددة الأوجه، بما فى ذلك استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما فى قطاع الكهرباء، وإجراء انتخابات 2022 كما هو مقرر".

وأضاف البيان، الذى نُشر على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص ببوريل، أنه "حان الوقت الآن لبدء طريق التعافى من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني"، معتبراً أن "جميع الأحزاب السياسية وقادتها يتحملون مسئولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بفعالية".

كما رحب بيان بوريل بالدعوات إلى "تعزيز شراكة لبنان مع الاتحاد الأوروبي"، وأبدى استعداد بروكسل للمضى قدما فى تعاونها على أساس جدول أعمال متفق عليه من أجل مصلحة الشعب اللبناني.