شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات النسخة الـ 21 من ملتقى الشارقة الدولى للراوى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات النسخة الـ21 من ملتقى الشارقة الدولى للراوى، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك فى مركز إكسبو الشارقة.

وتنطلق الدورة الجديدة تحت شعار "قصص الحيوان"، متضمنةً العديد من الجلسات النقاشية، والورش التدريبية، والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى معرض مصاحب، وبرنامج فكرى، وفعاليات افتراضية، وورش خاصة بالأطفال، تشارك فى تنظيمها 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن ملتقى هذا العام العديد من الورش، منها ورش فى صناعة الدمى التراثية، والحكواتي (خراريف)، وورشة تزيين الأقلام والمقالم، وورشة طى الورق (أوريغامى)، وصناعة الحيوانات بخيوط الصوف، وتلوين الجبسيات، وورشة إعادة التدوير، وورشة رسم الحيوانات بالأرقام، وورشة الرسم بالألوان، وورشة الرسم بالرصاص والفحم، وورشة صناعة الدمى التراثية.

وكشف الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث عن تفاصيل الدورة 21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، التي ستقام ما بين 22 و30 سبتمبر الجاري في عدد من المواقع بإمارة الشارقة.

وأضاف الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الملتقى تقليداً تراثياً راسخاً، ومناسبةً تتجدّد سنوياً محمّلة بكل جديد ومفيد بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء برواتنا الأفذاذ وحملة الموروث الشعبي من الكنوز البشرية، والاحتفال بمعارفهم وفنونهم وخبراتهم، واستذكار سِيَرهم ومخزونهم الثقافي، الذي يعتبر صمَّام الأمان للمحافظة على تراثنا العريق من الضياع والاندثار، من خلال الجرد والحصر والصون والتوثيق.

وتابع: "تختزل مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي سنواتٍ عديدة من العمل الثقافي الجادّ، وغدا حدثاً محورياً على خريطة العمل الثقافي في الإمارات، والوطن العربي، والعالم أجمع، يترقّبه الرواةُ وحملةُ الموروث الشعبي والباحثون والمهتمون كل عام، وجَعَل من الشارقة قِبْلَةً يؤمّها الرواة والخبراء والباحثون من كل مكان، ونموذجاً رائداً يُحتذى به في حماية الكنوز البشرية وحفظ التراث، ويُحتفى بتجربتها في المحافل الدولية".

وأشار المسلّم إلى أن هذه الدورة من الملتقى تقام تحت شعارِ "قصص الحيوان"، محتفيةً بالموروث الحكائي الإماراتي والعربي والإنساني الغني والزاخر والمتنوّع، لما له من أهمية بالغة في التعبير عن قضايا الإنسان التي أظهرها من خلال خياله الشعبي، وفنّه الحكائي الذي أجراه وعبّر عنه على لسان الحيوان، ومنطق الطير، وهو ما أثمر مخزوناً من الذخائر المشهورة والكنوز المهجورة، التي يسعى الملتقى للتعرّف إلى جواهرها القيّمة ودررها الثمينة.

من جانبها، أوضحت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، أن جمهورية السودان تحلّ ضيف شرف على الملتقى في هذه الدورة ممثلةً في الدكتور أحمد عبدالرحيم نصر، الشخصية الفخرية المكرّمة هذا العام، تقديراً لإسهاماته في مجال التراث الثقافي، كما سيتم تكريم الحكواتي التونسي عبدالعزيز العروي بوصفه الشخصية الاعتبارية احتفاءً بما تركه من موروث حكائي زاخر.

وأضافت:" تتضمن الدورة الجديدة من الملتقى، ندوات ومحاضرات وجلسات تستعرض العديد من المقاربات العلمية المهمة حول قصص الحيوان بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والكتّاب من أكثر من 38 دولة هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، والكويت، والعراق، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، والسنغال، وكينيا، وجزر القمر، والهند، والفلبين، وقيرغستان، وتركيا، وبوليفيا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والدومينيكان، وفنلندا، وتشيلي، وبيرو، والمكسيك، وكندا، ورومانيا."