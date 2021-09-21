شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن العراقى: بغداد تنأى بنفسها عن الصراعات للحفاظ على استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومى العراقي، قاسم الأعرجى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تعمل على أن تكون نقطة التقاء للجميع، مبينا أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات، كونها تشكل ضررا على أمنه واستقراره.

وبحث الأعرجي، خلال لقائه السفير الأمريكى فى بغداد، ماثيو تولر، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وأهمية بذل مزيد من الجهود، لتفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين بغداد وواشنطن، وذلك وفقا لما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية.

من جانبه، أشار السفير الأمريكى ماثيو تولر إلى أن بلاده تدرك حجم التحديات التى تواجه الحكومة العراقية فى الداخل والخارج، مؤكدا عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون عبئًا على الحكومة العراقية، بل تسعى لأن تكون عاملا مساعدًا لها، مبينًا أن لدى العراق تاريخ حافل بالحضارة والتقدم.

وأوضح تولر أن "بلاده تريد عراقًا قويًا آمنًا مستقرًا، لافتًا إلى أن وجود القوات الأمريكية وضمن إطار التحالف الدولى هو بدعوة وبطلب من الحكومة العراقية، وأن القوات الأمريكية ليست قوات محتلة، بل هى لتمكين ومساعدة القوات العراقية فى مهامها"، مؤكدا احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق ومؤسساته.