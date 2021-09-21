اليوم الوطني السعودي .. المنتظر كل عام

الكويت - هبة التوبجي - أجل نحن الحجاز ونحن نجد

هنا مجد لنا وهناك مجد

ونحن جزيرة العرب افتداها

ويفيدها غطارفة وأسد

ونحن شمالنا كبر أشم

ونحن جنوبنا كبر أشد

ونحن عسير مطلبها عسير

ونحن الشاطيء الشرقي بحر

وأصداف وأسياف وحشد

* مجد لنا وهناك مجد ، كل عام ولله الحمد والشكر نحتفل باليوم الوطني السعودي لوطنا المملكة العربية السعودية الذي تم توحيده على يد صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ورفاقه الأفذاذ ، يحق لنا الاحتفال باليوم الوطني السعودي المجيد الخالد للأبد بإذن الله عزوجل لما يحمل من مجد فخم حافل بالخيرات والمسرات والانتقال إلى حياة جديدة كلها أمن وأمان واطمئنان ، وطنا ولله الحمد والشكر أسس على العدل والإنصاف والإنسانية ، لذا المواطن والمقيم يعيشون بكل اطمئنان واريحية ، قيادات وطنا الغالي المتعاقبة كل منهم يأتي يكمل عمل الآخر ويضيف مشارع أخرى تنفع وتفيد الوطن والمواطنين ، الآن نحن نعيش عصر والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برغم الأزمات على مستوى العالم إلا إن وطنا الغالي ظل قويا متماسكا وفق رؤية فتية لأميرنا الشاب المحبوب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتالي اقتصادنا قوي وفي الاتجاه الصحيح بهذا العصر الزاهر بكل المجالات حيث تحظى باهتمام فائق وعناية رائدة، قيادتنا أيدها الله بتوفيقه ونصره همها الأول والأخير الأمن والأمان والعيش في مأمن معيشي ملائم دونما عناء مؤرق ، لذا كل جزء من وطنا الغالي يحتفل باليوم الوطني السعودي المرتقب كل عام بكل سعادة وفرح وسرور ، عاش وطنا الغالي المملكة العربية السعودية تحت قيادتنا الحكيمة الأبية في أمن وأمان وازدهار ونماء ورخاء اليوم وبكره وعلى الدوام .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد