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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالمملكة ينشر صوراً لبحيرة وسط الصحراء : «ما أروع وأجمل هذا المنظر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:
نشر فوميو إيواي سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور الرائعة لبحيرة وسط الصحراء في المملكة.
وعلق فوميو إيواي في تغريدة على الصور بقوله “ما أروع وأجمل هذا المنظر… لم أتخيل وجود مثل هذه البحيرة وسط الصحراء “.
وأضاف “شكرًا من قلبي والشكر موصول إلى شباب برو جيبور والذين ساعدوني في هذه الرحلة للوصول إلى بحيرة الأصفر”.
ورداً على تسؤالات بشأن موقع هذه البحيرة قال فوميو إيواي سفير اليابان في المملكة : ” إنها تقع في المنطقة الشرقية”.
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