علماء يطورون نظارات ذكية بها "حلقات" في العدسات لإيقاف أو إبطاء تطور قصر النظر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طور علماء نظارات ذكية بها "حلقات" في العدسات لإيقاف أو إبطاء تطور قصر النظر، وهي حالة تبدو فيها الأشياء البعيدة غير واضحة للشخص.



وصممت الحلقات متحدة المركز لتركيز الضوء على شبكية العين، ما يجعل الصور أكثر وضوحا، ومن خلال القيام بذلك يمكن إبطاء معدل تغير شكل مقلة العين، وهي سمة مميزة لقصر النظر.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، النظارات الجديدة تحتوي على 11 حلقة سمكها 1 ملم داخل مركز العدسات، مهمتها تركيز الضوء على شبكية العين، مما يجعل الصور أكثر وضوحاً، ويبطئ معدل تغير شكل مقلة العين، وهي سمة مميزة لقصر النظر.

وتم تطوير النظارات، التي أطلق عليها اسم «Stellest» من قبل شركة «essilor»، وقد تم اختبارها على 167 طفلاً قاموا بارتدائها لمدة 12 ساعة على الأقل في اليوم لمدة عامين.

ووجد العلماء في الصين أن النظارات أبطأت من تطور قصر النظر بمعدل 67 في المائة بحلول نهاية العامين.

وتبدو نظارات Stellest الذكية مثل النظارات العادية لكنها تستخدم تقنية HALT (هدف العدسة شبه الكروية للغاية).

وفي قصر النظر، عندما تكتشف المناطق الخارجية للشبكية الضوء الخارج عن التركيز من الأشياء البعيدة، تستجيب مقلة العين من خلال النمو لفترة أطول لزيادة وضوح الصور.

ولكن كلما نمت لمحاولة إبراز هذه الصور، كان تطور قصر النظر أكبر وأسرع.

وتوقف العدسات الجديدة هذا عن طريق تغيير طبيعة الضوء الذي يصل إلى محيط شبكية العين. والحلقات بيضاوية الشكل تعكس شكل مقلة العين، ويُعتقد أن هذا يركز بشكل أفضل على أشعة الضوء على شبكية العين.

وتخطط الشركة المصنعة، Essilor، لطرح مواصفات النظارة الذكية في مستشفيات صينية أخرى، تليها عمليات إطلاق في بلدان أخرى.

ويحدث قصر النظر عندما تستمر مقلة العين في النمو لفترة طويلة جداً، وتصبح بيضاوية الشكل وليست مستديرة، الأمر الذي يغير الطريقة التي يصل بها الضوء لشبكية العين، وهي الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، التي ترسل الصور المرئية التي نراها إلى الدماغ، وهذا يجعل الأجسام القريبة واضحة ومركزة، في حين تبدو الأشياء البعيدة ضبابية.